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03.03.17 / 13:01 Новости / Общество / Россия и мир

Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2017 год

Экзамены пройдут в три этапа

егэ расписаниеУтверждено расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Государственной итоговой аттестации (ГИА). Об этом в пятницу сообщили в Рособрнадзоре.

Экзамены пройдут в три этапа. Досрочный состоится с 23 марта по 14 апреля. Основной этап запланирован на период с 29 мая по 1 июля. Дополнительные экзамены пройдут с 5 по 16 сентября для не сдавших один из обязательных предметов (математику или русский язык).

Добавим, ГИА также пройдет в три этапа. Досрочный состоится с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 29 июня и дополнительный – с 5 по 22 сентября.

ЕГЭ ввели в России с 2007 года. В феврале министр образования Ольга Васильева выступила за введение обязательного итогового экзамена для выпускников.

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