Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2017 год Экзамены пройдут в три этапа

Утверждено расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Государственной итоговой аттестации (ГИА). Об этом в пятницу сообщили в Рособрнадзоре.

Экзамены пройдут в три этапа. Досрочный состоится с 23 марта по 14 апреля. Основной этап запланирован на период с 29 мая по 1 июля. Дополнительные экзамены пройдут с 5 по 16 сентября для не сдавших один из обязательных предметов (математику или русский язык).

Добавим, ГИА также пройдет в три этапа. Досрочный состоится с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 29 июня и дополнительный – с 5 по 22 сентября.

ЕГЭ ввели в России с 2007 года. В феврале министр образования Ольга Васильева выступила за введение обязательного итогового экзамена для выпускников.