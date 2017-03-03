В Пекине появилась самая крупная экспериментальная сеть 5G В районе Хуайчжоу

В Китае создали крупнейшую сеть 5G. Об этом в пятницу рассказали в Министерстве промышленности и информатизации КНР.

Как передает «Синьхуа», сеть развернули в районе Хуайчжоу. Условия для тестирования терминалов обеспечивают китайские и иностранные компании: China Mobile, Ericsson, Huawei, Nokia, ZTE и другие.

Известно, что к 2020 году власти Китая планируют ввести в коммерческое пользование стандарт 5G. Кроме того, в ближайшие три года Китай инвестирует около 1,2 трлн юаней в развитие интернета и мобильной связи. К 2018 году власти надеются покрыть широкополосным интернет-соединением все городские районы и большую часть сельской местности. Для развития сетей 4G в стране планируется создать около 2 млн станций связи.