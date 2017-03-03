Общий прирост продаж Finn Flare в 2016 году составил 15% год к году При этом рост цен составил 8%

Общий прирост продаж производителя одежды Finn Flare в 2016 году составил 15% год к году. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Динамика выручки розничной сети в 2016 году составила +15% к 2015 году. Оборот интернет-магазина finn-flare.ru вырос на 70% и составил 5% оборота компании. Оптовое направление приросло на 24%, а доля e-commerce в структуре продаж компании составила 15%. При этом рост цен в 2016 году составил 8%.

Отметим, в 2016 году было открыто 13 новых магазинов Finn Flare. Общая торговая площадь всей сети Finn Flare в России по итогам 2016 года увеличилась на 2,5% и составила 22,5 тыс. кв. м. Средняя площадь магазина сети выросла на 7%. В 2017 году компания планирует открыть 13 собственных и 6 франчайзинговых магазинов.

В сети Finn Flare 99 магазинов в России и Казахстане. По системе франчайзинга работает 56 магазинов. Права на марку принадлежат финской компании. Марка работает с 1965 года. В 2016 года в России начал работать производственный цех Finn Flare.