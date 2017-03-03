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03.03.17 / 18:13 Новости / Петербург и Ленобласть

Финская Finnlines уйдет из Морского порта в порт Бронка

Уже в марте

Фото АБН бронка

Фото АБН

Компания Finnlines, один из крупнейших на Балтике грузопассажирских паромных операторов, планирует использовать порт Бронка вместо Морского порта. Сообщение об этом было опубликовано на сайте компании. 

В компании отмечают, что услугами порта Бронка она начнет пользоваться уже в марте. «Бронка — современный, экологически чистый порт, один из самых новых в районе Балтийского моря», — говорится в сообщении.

Напомним, строительство порта Бронка началось в 2011 году. Уже в 2015 порт был достроен принял первые грузовые суда. Он принадлежит ООО «Феникс», которая является дочерней компанией ЗАО «Холдинговая Компания «Форум».

По итогам 2016 года выручка Finnlines сократилась на 7,3%. Выручка компании в России за этот же отчетный период увеличилась на 8%.

 

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