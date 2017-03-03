Финская Finnlines уйдет из Морского порта в порт Бронка Уже в марте

Компания Finnlines, один из крупнейших на Балтике грузопассажирских паромных операторов, планирует использовать порт Бронка вместо Морского порта. Сообщение об этом было опубликовано на сайте компании.

В компании отмечают, что услугами порта Бронка она начнет пользоваться уже в марте. «Бронка — современный, экологически чистый порт, один из самых новых в районе Балтийского моря», — говорится в сообщении.

Напомним, строительство порта Бронка началось в 2011 году. Уже в 2015 порт был достроен принял первые грузовые суда. Он принадлежит ООО «Феникс», которая является дочерней компанией ЗАО «Холдинговая Компания «Форум».

По итогам 2016 года выручка Finnlines сократилась на 7,3%. Выручка компании в России за этот же отчетный период увеличилась на 8%.