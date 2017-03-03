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03.03.17 / 11:27 Новости / Общество / Россия и мир

«Газпром-медиа» начнет инвестировать в стартапы

В обмен на рекламу на этих площадках

инвестировать в стартапы

Фото tass.ru

«Газпром-медиа» будет инвестировать по схеме media for equity. Об этом в пятницу рассказал глава  «Газпром-медиа технологий» Вадим Федотов.

Компания будет приобретать доли компаний, а в обмен получать рекламу на этих площадках. «Газпром-медиа технологии» планируют инвестировать в 20 компаний в следующие пять лет, передают «Ведомости».

Инвестициями будет заниматься специально созданная структура Gazprom Media Partners. Компания уже заключила первую сделку и инвестировала в сервис по доставке еды Instamart.

Сумма инвестиций в стартап не раскрывается. По словам источника издания, сумма могла достигнуть 20 млн рублей.

По материалам: vedomosti.ru
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