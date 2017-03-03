«Газпром-медиа» начнет инвестировать в стартапы В обмен на рекламу на этих площадках

«Газпром-медиа» будет инвестировать по схеме media for equity. Об этом в пятницу рассказал глава «Газпром-медиа технологий» Вадим Федотов.

Компания будет приобретать доли компаний, а в обмен получать рекламу на этих площадках. «Газпром-медиа технологии» планируют инвестировать в 20 компаний в следующие пять лет, передают «Ведомости».

Инвестициями будет заниматься специально созданная структура Gazprom Media Partners. Компания уже заключила первую сделку и инвестировала в сервис по доставке еды Instamart.

Сумма инвестиций в стартап не раскрывается. По словам источника издания, сумма могла достигнуть 20 млн рублей.