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03.03.17 / 05:49 Новости / Политика / Россия и мир

Новый глава МИД Бразилии пообещал возродить MERCOSUR

Алоизу Нунес с честью принял приглашение занять пост министра

БразилияНовый глава МИД Бразилии пообещал возродить MERCOSUR. Это произошло в четверг.

В четверг сенатор Алоизу Нунес с честью принял приглашение президента занять пост министра иностранных дел Бразилии. Политик пообещал возродить MERCOSUR, вдохнуть в него новую жизнь. Кроме того, Нунес хочет сблизить это соглашение с Тихоокеанским альянсом.

Напомним, MERCOSUR – рынок стран Южной Америки, куда входят Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай. В 2016 году в организации прекратила свое членство Венесуэла. Тихоокеанский Альянс – торговый блок, в котором состоят Мексика, Чили, Перу и Колумбия.

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