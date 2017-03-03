Новый глава МИД Бразилии пообещал возродить MERCOSUR Алоизу Нунес с честью принял приглашение занять пост министра

Новый глава МИД Бразилии пообещал возродить MERCOSUR. Это произошло в четверг.

В четверг сенатор Алоизу Нунес с честью принял приглашение президента занять пост министра иностранных дел Бразилии. Политик пообещал возродить MERCOSUR, вдохнуть в него новую жизнь. Кроме того, Нунес хочет сблизить это соглашение с Тихоокеанским альянсом.

Напомним, MERCOSUR – рынок стран Южной Америки, куда входят Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай. В 2016 году в организации прекратила свое членство Венесуэла. Тихоокеанский Альянс – торговый блок, в котором состоят Мексика, Чили, Перу и Колумбия.