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03.03.17 / 12:21 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге прокуратура внесла представление главе района после публикации АБН

Из-за проблем с освещением в Шушарах

глава Пушкинского района

Фото АБН

В Петербурге прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона главе Пушкинского района Дмитрию Берестову после публикации АБН. Об этом редакции сообщили в ведомстве в пятницу.

Городская прокуратура провела проверку качества уличного освещения в поселке Шушары. В итоге выяснилось, что на находящихся в собственности ООО «АГРОПРОМ» и ООО «АКР» земельных участках в поселке Шушары располагаются автомобильные дороги. Они никак не освещены. Речь идет о Школьной улице и Вилеровском переулке.

Фото: report.az
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В прокуратуре подчеркнули, что отсутствие освещения «существенно снижает уровень безопасности дорожного движения в ночное время суток». Кроме того, этот вопрос поднимался на совещании в администрации Пушкинского района еще в ноябре 2014 года. Тогда собственники решили установить опоры уличного освещения на этих дорожных объектах.

ООО «Агропром» и ООО «АКР» также получили прокурорское представление. Контроль за устранением нарушений возложили на прокуратуру Пушкинского района. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Напомним, ранее АБН писал, что лидер движения «Солидарный Петербург» Анатолий Канюков направил в прокуратуру обращение с требованием возбудить в отношении Дмитрия Берестова административное дело из-за нерешенных проблем с освещением. Отметим, в Вилеровском переулке первый дом был сдан в 2015 году.

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