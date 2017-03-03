Более половины голландцев хотят выхода из ЕС – опрос Против членства в Евросоюзе высказались 56% респондентов

Более половины голландцев хотят выхода страны из ЕС. Об этом говорят данные опроса британской компании Bruges Group, опубликованные в пятницу.

Согласно опросу, 56% респондентов высказались за выход страны из Евросоюза на тех или иных условиях. Выход из ЕС с принятием соглашения о свободной торговле поддержали 27% граждан, еще 23% одобрили выход при участии в Европейском едином рынке. Против Nexit (Netherlands Exit) высказались 39% опрошенных, еще 11% не смогли ответить. Таким образом, 56% получается, если не учитывать воздержавшихся от ответа.

Напомним, 15 марта в Нидерландах пройдут выборы в Парламент страны. Все большую поддержку избирателей получают правые партии. Большинство СМИ отдает победу «Партии свободы», где лидером является Герт Вилдерс. Он выступает против усиливающихся миграционных процессов и за национальную идентичность голландцев.