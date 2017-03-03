Индекс деловой активности в сфере услуг РФ упал до трехмесячного минимума Показатель достиг 55,5 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России упал до трехмесячного минимума. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства IHS Markit, обнародованные в пятницу.

PMI достиг 55,5 пункта. По словам старшего экономиста IHS Markit Пола Смита, российская экономика «остается в хорошей форме». Он подчеркнул, что деловые перспективы для компаний в частном секторе достаточно положительные.

Отметим, в январе индекс составил 58,4 пункта. Также в январе индекс деловой активности обрабатывающих отраслей страны достиг 54,7 пункта. Индекс достиг максимума с марта 2011 года. Напомним, зачение PMI 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.