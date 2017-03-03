В Петербурге создали интернет-портал для экспортеров Ожидается, что с его помощью объемы экспорта увеличатся в два раза к 2018 году

В Петербурге создан интернет-проект для экспортеров «Экспортный портал Санкт-Петербурга». Он был представлен в городском Центре импортозамещения и локализации, сообщает в пятницу Комитет по промышленной политике и инновациям.

В комитете пояснили, что благодаря работе портала планируется к 2018 году утроить число экспортеров и в два раза увеличить объемы экспорта в денежном выражении. «В Санкт-Петербурге более 200 крупных предприятий осуществляют поставку продукции собственного производства на экспорт. Это прежде всего продукция машиностроения и пищевой промышленности», — сказал председатель комитета Максим Мейксин. Он отметил, что город активно экспортирует автомобили, сельхозтехнику и фармацевтическую продукцию.

Советник Президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко отметил, что для малых и средних предприятий расширение канала продаж за границу с помощью интернет-технологий может стать новым трендом развития электронной коммерции. То, что благодаря интернету удалось упростить порядок таможенного оформления при экспорте товаров в отношении которых не требуется подтверждение фактического вывоза для целей возмещения НДС, Клмиенко назвал «самым важным событием в электронной отечественной коммерции».

Напомним, по данным Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) в январе-декабре 2016 года экспорт в Петурбурге вырос на 0,15%. При этом импорт за прошлый год вырос на 5%. Внешнеторговый товарооборот предприятий Петербурга составил $37,1 млрд.