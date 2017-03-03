Инвестиции в основной капитал предприятий Ленобласти выросли до 262 млрд рублей Показатель вырос на 11,6% к 2015 году

Инвестиции в основной капитал предприятий Ленинградской области по итогам прошлого года составили 262 млрд рублей. Об этом в правительстве региона сообщили в пятницу.

По данным Росстата, показатель вырос на 11,6% к 2015 году. «В непростых внешнеэкономических условиях Ленинградская область демонстрирует не только стабильность, но и серьезные темпы роста региональной экономики. С учетом результатов двух предыдущих лет темпы экономического роста в регионе можно назвать тенденцией», — отметил губернатор Александр Дрозденко.

Отмечается, что наилучшие результаты принесла реализация в 2016 году на территории области инвестиционных проектов ЗАО «ТихвинХимМаш», компании Sony совместно с российской компанией SuperWave, индустриального парка «Ладожский» и компании «Пелла».

Напомним, в середине февраля Дрозденко призвал инвесторов не бояться вкладывать деньги в реставрацию архитектурных памятников. Он напомнил о том, что многие Усадьбы в Ленобласти необходимо реконструировать.