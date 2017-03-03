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03.03.17 / 18:11 Новости / Россия и мир / Экономика

Спад инвестиций в основной капитал России в 2016 году составил 0,9%

В номинальном выражении 14,6 трлн рублей

Инвестиции в основной капиталСпад инвестиций в основной капитал России в 2016 году составил 0,9%. Об этом в пятницу сообщили в Росстате.

В номинальном выражении объем инвестиций составил 14,6 трлн рублей. В IV квартале спал инвестиций составил 1,3%. Также Росстат пересмотрел оценку показателя за первые три квартала 2016 года. Спад составил 0,6%, а не 2,3%, как следовало из предварительных данных.

Отметим, годом ранее инвестиций в российский капитал было 13,9 трлн рублей. Ранее Минэкономразвития давало прогноз, что спад инвестиций составит 3%. Темпы сокращения инвестиций замедлились в 11,2 раз. Ранее о росте инвестиций в основной капитал сообщала Ленобласть, показатель вырос на 11,6% год к году.

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