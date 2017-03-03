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03.03.17 / 16:22 Новости / Россия и мир / Экономика

В январе 2017 года в России выдали ипотечных кредитов больше на 18% год к году — АИЖК

Ставки на исторических минимумах

Ипотечные кредитыВ январе 2017 года в России выдали ипотечных кредитов на 18% больше год к году. Об этом в агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) рассказали в пятницу.

Всего в январе АИЖК выдало кредитов на 73 млрд рублей. В агентстве отметили, что в настоящий момент происходит «беспрецедентное» снижение ставок по ипотеке.

Отметим, в прошлом году АИЖК выдало в январе кредитов на 62 млрд рублей. Тогда падение год к году составило 12%. В настоящий момент ипотеку можно взять по ставке от 10,9%. Снижение ставок провели банки группы ВТБ, Сбербанк и сам АИЖК. Агентство прогнозирует рост рынка ипотеки в 2017 году до 1,8 трлн рублей.

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