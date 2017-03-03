В Петербурге рассмотрят новый иск о законности передачи Исаакиевского собора РПЦ Истцами выступили Борис Вишневский, Екатерина Кузнецова и Павел Шапчиц

В Смольнинском районном суде Петербурга рассмотрят новый иск о законности передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Об этом АБН сообщил в пятницу депутат петербургского Законодательного Собрания Борис Вишневский.

Как рассказал парламентарий, помимо него истцами стали Павел Шапчиц и Екатерина Кузнецова.

«Во вторник мы совершенно случайно узнали об обращении в суд Бакешина по этому же вопросу. Сергей сам связался с нами, и мы решили идентичный иск, чтобы дела были объединили в одно производство. В предыдущем заявлении мы не указали ряд фактов, о которых хотели рассказать во время судебного процесса. Но в этом иске мы указали, что нет никакого обращения религиозных организаций, на которое ссылается комитет по имущественным отношениям», — отметил Вишневский.

Напомним, ранее житель Петербурга Сергей Бакешин подал иск против передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. В своем заявлении он указал, что комитет имущественных отношений нарушает права граждан на приобщение к культурным ценностям города. По словам Бакешина, российское законодательство не позволяет передавать коллекции в безвозмездное пользование религиозным организациям. Он также указал, что правительство Петербурга вправе изъять из музея имущество, если оно является излишним, не используемым или используемым не по назначению.