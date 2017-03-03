НАТО, Центробанк и Nintendo Switch. Итоги пятницы

Центробанк отозвал лицензии у четырех банков, Генштаб НАТО и РФ провели переговоры, экс-депутата Вороненкова заочно арестовали, спад инвестиций в основной капитал России в 2016 году составил 0,9%, а еще в пятницу начались продажи игривой консоли Nintendo Switch.

Центробанк отозвал лицензии у четырех банков. Речь идет об «Интехбанке», «Татфондбанке», «Анкор банке» и «Межрегиональном почтовом банке». Лицензия последнего аннулирована в связи с добровольной ликвидацией банка.

Председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провели переговоры. Стороны обсудили перспективы восстановления сотрудничества по военной линии, проблемы обеспечения безопасности и иные вопросы. Разговор прошел по инициативе Альянса.

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест экс-члена Госдумы Дениса Вороненкова. Защита Вороненкова заявила о намерении обжаловать арест. Ранее экс-депутата объявили в международный розыск.

Спад инвестиций в основной капитал России в 2016 году составил 0,9%. В номинальном выражении объем инвестиций составил 14,6 трлн рублей. В IV квартале спал инвестиций составил 1,3%.

Стартовали продажи игровой консоли Nintendo Switch. Консоль поступила в продажу по цене около $260. Акции Nintendo на фоне выхода устройства выросли на 3,4%.