В «Зените» не станут наказывать Кокорина за нарушение правил ПДД Футболиста полицейские остановили в его выходной день

В «Зените» не станут наказывать нападающего Александра Кокорина за нарушение правил дорожного движения. Об этом АБН сообщили в пятницу в петербургском клубе.

По словам представителей команды, футболиста полицейские остановили в его выходной день. Как отметили в «Зените», тренерский штаб клуба также не станет применять санкций к футболисту.

Напомним, нападающего «Зенита» задержали сотрудники ГИБДД за проезд по встречной полосе на Страстном бульваре в Москве. Кокорину грозит лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф до 5 тысяч рублей. Футболиста осудили несколько футбольных деятелей, в том числе и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. При этом комитет РФС по этике, по словам Виталия Мутко, не станет рассматривать инцидент с нападающим петербургской команды.