На администрацию Красногвардейского района 19 раз пожаловались в УФАС Из-за отсутствия открытых конкурсов

Жители Красногвардейского района Петербурга подали 19 жалоб в УФАС на местную администрацию. Об этом в петербургском управлении антимонопольной службы сообщили в пятницу.

Все жалобы поступили от горожан, которые купили квартиры у ООО «ЛСР. Недвижимость. Северо-Запад». Собственники квартир недовольны тем, что администрация проигнорировала отсутствие открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами.

Два дома, расположенных на улице Маршала Казакова, два — на пр. Маршака и три — на ул. Корнея Чуковского были введены в эксплуатацию еще в конце прошлого года. Ни для одного из них до сих пор не выбрана управляющая компания.

Согласно Жилищному Кодексу, администрация должна была разместить извещения о проведении открытых конкурсов в течение двадцати дней со дня выдачи разрешений на ввод домов в эксплуатацию. В жалобах указано, что отказ от проведения торгов может повлиять на конкуренцию. Это объясняется тем, что только при их публичном объявлении могут быть выявлены компании готовые обслуживать тот или иной дом.

Таким образом, отмечают в УФАС, в действиях администрации Красногвардейского района усматриваются признаки нарушения ч.1 ст. 15 Закона о защите конкуренции. Администрации выдали предупреждения, срок исполнения которых истечет 10 марта. Если власти проигнорируют предупреждения, УФАС возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.