Все новости

03.03.17 / 14:26 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

На администрацию Красногвардейского района 19 раз пожаловались в УФАС

Из-за отсутствия открытых конкурсов

Жители Красногвардейского района Петербурга подали 19 жалоб в УФАС на местную администрацию. Об этом в петербургском управлении антимонопольной службы сообщили в пятницу.

Все жалобы поступили от горожан, которые купили квартиры у ООО «ЛСР. Недвижимость. Северо-Запад». Собственники квартир недовольны тем, что администрация проигнорировала отсутствие открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами.

Два дома, расположенных на улице Маршала Казакова, два — на пр. Маршака и три — на ул. Корнея Чуковского были введены в эксплуатацию еще в конце прошлого года. Ни для одного из них до сих пор не выбрана управляющая компания.

Согласно Жилищному Кодексу, администрация должна была разместить извещения о проведении открытых конкурсов в течение двадцати дней со дня выдачи разрешений на ввод домов в эксплуатацию. В жалобах указано, что отказ от проведения торгов может повлиять на конкуренцию. Это объясняется тем, что только при их публичном объявлении могут быть выявлены компании готовые обслуживать тот или иной дом.

Таким образом, отмечают в УФАС, в действиях администрации Красногвардейского района усматриваются признаки нарушения ч.1 ст. 15 Закона о защите конкуренции. Администрации выдали предупреждения, срок исполнения которых истечет 10 марта. Если власти проигнорируют предупреждения, УФАС возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017