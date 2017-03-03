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03.03.17 / 14:04 Новости / Россия и мир / Экономика

Кремль прокомментировал отзыв лицензии у «Татфондбанка»

Не сомневаются, что ЦБ учел все аспекты

Фото АБН

Фото АБН

Кремль прокомментировал отзыв лицензии у «Татфондбанка». Соответствующее заявление в пятницу сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле не сомневаются, что Центральный Банк учел все аспекты финансовой стабильности Татарстана. В пятницу утром регулятор отозвал у банка лицензию.

Напомним, «Татфондбанк» — один из крупнейших банков Татарстана. В конце прошлого года он приостановил обслуживание клиентов. Причиной стала низкая ликвидность банка. Позже регулятор ввел в «Татфондбанке» временную администрацию.

По материалам: ria.ru
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