Кремль прокомментировал отзыв лицензии у «Татфондбанка» Не сомневаются, что ЦБ учел все аспекты

Кремль прокомментировал отзыв лицензии у «Татфондбанка». Соответствующее заявление в пятницу сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле не сомневаются, что Центральный Банк учел все аспекты финансовой стабильности Татарстана. В пятницу утром регулятор отозвал у банка лицензию.

Напомним, «Татфондбанк» — один из крупнейших банков Татарстана. В конце прошлого года он приостановил обслуживание клиентов. Причиной стала низкая ликвидность банка. Позже регулятор ввел в «Татфондбанке» временную администрацию.