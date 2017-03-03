MEIZU откроет первый магазин в Петербурге На Лиговском

В Петербурге откроется первый фирменный магазин MEIZU. Об этом в компании сообщили в пятницу.

В новом магазине, сказано в сообщении, можно будет приобрести «смартфоны, hi-fi наушники, гарнитуры, внешние аккумуляторы (power­bank), классические умные часы, чехлы, пленки, зарядные устройства и многое другое».

Торговая точка будет находиться в ТК «ЛИГОВЪ» по адресу Лиговский проспект, дом 153. Ее откроют 4 марта.

Добавим, дистрибуцией MEIZU в России и странах СНГ занимается ООО “Гермес Мобайл Дистрибьюшн”. Фирменные точки продаж компании открыты в Москве и Петербурге. Ее продукция представлена в сервисных центрах 50 городов страны.