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03.03.17 / 18:57 Новости

MEIZU откроет первый магазин в Петербурге

На Лиговском

meizuВ Петербурге откроется первый фирменный магазин MEIZU. Об этом в компании сообщили в пятницу.

В новом магазине, сказано в сообщении, можно будет приобрести «смартфоны, hi-fi наушники, гарнитуры, внешние аккумуляторы (power­bank), классические умные часы, чехлы, пленки, зарядные устройства и многое другое».

Торговая точка будет находиться в ТК «ЛИГОВЪ» по адресу Лиговский проспект, дом 153. Ее откроют 4 марта.

Добавим, дистрибуцией MEIZU в России и странах СНГ занимается ООО “Гермес Мобайл Дистрибьюшн”. Фирменные точки продаж компании открыты в Москве и Петербурге. Ее продукция представлена в сервисных центрах 50 городов страны.

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