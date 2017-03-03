ФМБА: На исследования по мельдонию в России уже потратили 80 млн рублей И надо тратить еще по 1 млрд рублей в год

На исследования по сроку выведения из крови запрещенного для спортсменов соединения мельдония в России уже потратили 80 млн рублей. Об этом в пятницу рассказал глава федеральной федерального медицинско-биологического агентства Владимир Уйба.

Также он добавил, что WADA будет пополнять список препаратов с содержанием мельдония. На исследования будет уходить порядка 1 млрд рублей в год, оценил ситуацию Уйба. Также он добавил, что в «лист ожидания» WADA входит кофеин.

Напомним, мельдоний – препарат, нормализующий метаболизм. В России с 2012 году мельдоний был включен в перечень жизненно необходимых лекарств. WADA приняло решение добавить мельдоний к списку запрещенных препаратов 16 сентября 2015 года. Срок действия запрета начался 1 января 2016 года. Мельдоний обнаружили в анализах теннисистки Марии Шараповой, а также боксера Александра Поветкина.