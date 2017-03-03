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03.03.17 / 13:06 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

«Метахим» расширит производство минеральных удобрений в Ленобласти

В проект планируют вложить 1,8 млрд рублей

Фото: newstracker.ru метахим

Фото: newstracker.ru

Компания «Метахим» расширяет производство минеральных удобрений на площадке в Волхове. Об этом в правительстве региона сообщили в пятницу.

Представители предприятия на встрече с заместителем председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрием Яловым сообщили, что объем инвестиций может составить 1,8 млрд рублей.

Ожидается, что он будет реализован до 2020 года. Расширение производства позволит увеличить объем выпускаемой продукции с 300 тысяч до 1 млн тонн в год, ожидают в «Метахиме». Количество работников предприятия увеличится с 600 до 1000 человек.

Напомним, компания, производящая минеральные удобрения, была создана в 2003 году после разделения Волховского алюминиевого завода на химическое и металлургическое производства. Предприятие - единственный в стране производитель триполифосфата натрия.

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