Минфин будет закупать валюту на 3,2 млрд рублей в день В период с 7 марта по 6 апреля

Министерство финансов будет закупать иностранную валюту на 3,2 млрд рублей ежедневно. Об этом в пятницу сообщили в ведомстве.

Министерство направит 70,5 млрд рублей на покупку валюты в период с 7 марта по 6 апреля. В Минфине отметили, что при сохранении нынешней конъюнктуры объем средств, которые направляют на покупку валюты, будет выше.

Добавим, ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что покупка Минфином валюты может ослабить рубль примерно на 5%. Ведомство, напомним, закупает валюту на дополнительные нефтегазовые доходы, возникающие при цене на нефть выше $40 за баррель. В прошлом месяце Минфин планировал закупить иностранной валюты на 113 млрд рублей.