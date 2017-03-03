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03.03.17 / 12:51 Новости / Россия и мир

Мэр Москвы подписал законопроект об увеличении предельного возраста пребывания на гражданской службе

До 65 лет

москва кремль красная площадьМэр Москвы Сергей Собянин подписал законопроект об увеличении придельного возраста пребывания на гражданской службе. Об этом сообщили в правительстве Москвы в пятницу.

Максимальный возраст увеличен до 65 лет. Ранее он был ограничен 60 годами.

Законопроект также предполагает увеличение стажа государственной гражданской службы, стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет ежегодно по полгода — от 15,5 до 20 лет. Кроме того, документ предусматривает увеличение возраста, при котором назначается выплата страховой пенсии по старости в период замещения госдолжностей, муниципальных должностей, должностей государственной гражданской и муниципальной службы ежегодно по полгода для мужчин — с 60,5 до 65 лет, у женщин — с 55,5 до 63 лет.

Напомним, Мосгордума одобрила повышение пенсионного возраста для чиновников 25 января. Возраст выхода на пенсию планируется повышать ежегодно на полгода. За десять лет пенсионный возраст для мужчин вырастет с 60 до 65 лет, а для женщин он за 16 лет достигнет 63 лет.

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