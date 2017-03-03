На Большом проспекте ВО открыли движение После замены около 1,7 тыс. метров трубопровода

На Большом проспекте Васильевского острова открыто движение транспорта от 22-23 линий до 12-13 линий. Об этом в пятницу сообщили в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», осуществлявшей ремонтные работы.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга » завершило очередной этап реконструкции тепломагистрали «Восточная». Теперь проезд на отремонтированных участках осуществляется в штатном режиме.

Энергетики заменили порядка 1,7 тыс. метров трубопровода диаметром 200-800 мм. Также они модернизировали шесть тепловых камер и восстановили нарушенные элементы благоустройства.

Напомним, в январе спикер ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров снова предложил «Газпрому» продать городу 75% ОАО «Теплосеть» за 1 рубль. Он объяснеил это тем, что «сети изношены» и «ничего не стоят».