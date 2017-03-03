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03.03.17 / 13:20 Новости / Политика / Россия и мир

Генштаб НАТО и России провели переговоры

По инициативе альянса

нато переговорыПредседатель Военного комитета НАТО Петр Павел и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провели переговоры. Об этом в Минобороны сообщили в пятницу.

Разговор прошел по инициативе НАТО. В Минобороны отметили, что это первый контакт впервые после принятия Советом альянса решения о заморозке отношений с Москвой. Стороны обсудили перспективы восстановления сотрудничества по военной линии, проблемы обеспечения безопасности и иные вопросы.

Добавим, в 2014 году Североатлантический альянс приостановил сотрудничество с Россией по военной линии. В прошлом году прошло три заседания Совета НАТО-РФ на уровне постпредов. Тогда стороны обсудили ситуацию на Украине и проводимые Россией и альянсом учения.

По материалам: interfax.ru
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