Генштаб НАТО и России провели переговоры По инициативе альянса

Председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провели переговоры. Об этом в Минобороны сообщили в пятницу.

Разговор прошел по инициативе НАТО. В Минобороны отметили, что это первый контакт впервые после принятия Советом альянса решения о заморозке отношений с Москвой. Стороны обсудили перспективы восстановления сотрудничества по военной линии, проблемы обеспечения безопасности и иные вопросы.

Добавим, в 2014 году Североатлантический альянс приостановил сотрудничество с Россией по военной линии. В прошлом году прошло три заседания Совета НАТО-РФ на уровне постпредов. Тогда стороны обсудили ситуацию на Украине и проводимые Россией и альянсом учения.