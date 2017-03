Начались продажи консоли Nintendo Switch Акции Nintendo выросли более чем на 3%

Стартовали продажи игровой консоли Nintendo Switch. Устройство поступило в продажу в Японии и на западе в пятницу.

Консоль поступила в продажу по цене около $260. Акции Nintendo на фоне выхода устройства выросли на 3,4%.

Напомним, Nintendo показала консоль Switch 20 октября прошлого года. Она может использоваться как портативная, так и как стационарная за счет съемных панелей. В стартовую линейку игр новой консоли входит The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая также вышла на предыдущей консоли от Nintendo WiiU.