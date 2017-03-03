Бывший депутат рады заявил о подготовке Порошенко к бегству в Испанию Также о незадекларированной вилле и отмывании денег через «Рошен»

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил о подготовке Порошенко к бегству в Испанию. Заявление он сделал в четверг.

По словам экс-депутата, президент Украины Петр Порошенко готовится бежать в Испанию. Олейник заявил, что Порошенко под видом дипломатической почты переслал в Испанию крупную сумму наличных и некоторые художественные ценности. Он сообщил, что информацию ему передали сотрудники СБУ и таможенной службы.

Экс-депутат добавил, что в Испании у президента есть незадекларированная вилла, на которой он был замечен. Кроме того, Олейник обвинил Порошенко в отмывании денег через кондитерскую компанию «Рошен».

Напомним, Владимир Олейник являлся членом Верховной рады Украины V, VI и VII созывов. С 2014 года проживает вне территории Украины из-за уголовного разбирательства. Он выступает с решительной критикой режима Порошенко и заявляет о желании баллотироваться на пост президента Украины.