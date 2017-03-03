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03.03.17 / 02:20 Новости / Политика / Россия и мир

Президент Молдавии выбрал нового кандидата на пост посла в России

Им стал Андрей Негуца

молдавия-tvc.ru_Президент Молдавии Игорь Додон выбрал нового кандидата на пост посла в России. Об этом он сообщил в своем Facebook  в четверг.

В ходе совещания с премьер-министром, президент Молдавии обсуждал новых кандидатов на должности дипломатических представителей государства в разных странах. Претендентом на должность главы молдавской дипломатической миссии в Москве стал Андрей Негуца, бывший советник по внешней политике. Кроме того, в сообщении представлены также кандидаты на должности послов в США, Австрии, Испании, Франции и постпреда Молдавии при ООН.

Напомним, Игорь Додон стал президентом Республики Молдова в декабре 2016 года.  В 2014 году Молдова подписало соглашение об ассоциации с ЕС. Отметим, что также в 2014 году Россия запретила импорт многих продуктов из Молдавии, а власти РФ грозили исключить страну из зоны свободной торговли СНГ.

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