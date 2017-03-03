В НАТО призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии Также добавили, что с Россией необходим разумный диалог

В НАТО призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии. Такое заявление в четверг сделал глава Военного комитета альянса генерал Петр Павел.

Петр Павел сообщил, что с Россией необходимо вести разумные переговоры для обеспечения безопасности в черноморском регионе. Кроме того, председатель Военного комитета заявил, что России стоит выразить уважение грузинских границ, отозвав признание Южной Осетии и Абхазии. Министр обороны Грузии Леван Изория, в свою очередь, выразил солидарность с представителем НАТО и сообщил, что Грузия также намерена участвовать в обеспечении безопасности на Черном море.

Напомним, в 2008 году в результате вооруженного столкновения Южная Осетия вышла из состава Грузии. Москва признала ее суверенитет, как и Абхазии. После этого страны разорвали российско-грузинские дипломатические отношения .