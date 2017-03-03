В Смольном сообщили о реализации госпрограммы по жилищной энергетике на 97,4% Инвестиции в 2016 году составили почти 53 млн рублей

В Смольном сообщили о реализации госпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге» на 97,4% в 2016 году. Об этом в пятницу рассказали в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

На программу в 2016 году потратили почти 53 млн рублей. Из бюджета Петербурга выделили 15,6 млн рублей.

Отметим, программа рассчитана на 2015 – 2020 годы. Она включает семь подпрограмм по системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, инженерного обеспечения, уличного освещения и подсветки, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Программу разработали на основании Генплана Петербурга.