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03.03.17 / 20:53 Новости / Петербург и Ленобласть

В Смольном сообщили о реализации госпрограммы по жилищной энергетике на 97,4%

Инвестиции в 2016 году составили почти 53 млн рублей

Фото АБН

Фото АБН

В Смольном сообщили о реализации госпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге» на 97,4% в 2016 году. Об этом в пятницу рассказали в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

На программу в 2016 году потратили почти 53 млн рублей. Из бюджета Петербурга выделили 15,6 млн рублей.

Отметим, программа рассчитана на 2015 – 2020 годы. Она включает семь подпрограмм по системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, инженерного обеспечения, уличного освещения и подсветки, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Программу разработали на основании Генплана Петербурга.

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