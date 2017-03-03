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03.03.17 / 12:06 Новости / Петербург и Ленобласть

Пулково планирует выйти на новый исторический рекорд

Прошлый был зафиксирован в 2014 году

Новый терминал аэропорта Пулково3 пулковоАэропорт Пулково рассчитывает выйти на новый исторический рекорд по пассажиропотоку в 2017 году. Об этом заявил в пятницу коммерческий директор управляющей компании аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы» Евгений Ильин.

По словам Ильина, в аэропорту рассчитывают получить прирост пассажиропотока на 10% к показателю прошлого года. «В итоге мы выйдем на новый исторический рекорд», — цитирует его РБК.

Добавим, прошлый рекорд был установлен в 2014 году. Тогда пассажиропоток Пулково составил 14,2 млн человек. По итогам первых двух месяцев 2017 года пассажиропоток составил, по предварительным оценкам, 1,9 млн человек. Это на треть (29%) больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом пассажиропоток на внутренних рейсах вырос на 26%, на международных — на 36%.

 

По материалам: rbc.ru
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