Пулково планирует выйти на новый исторический рекорд Прошлый был зафиксирован в 2014 году

Аэропорт Пулково рассчитывает выйти на новый исторический рекорд по пассажиропотоку в 2017 году. Об этом заявил в пятницу коммерческий директор управляющей компании аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы» Евгений Ильин.

По словам Ильина, в аэропорту рассчитывают получить прирост пассажиропотока на 10% к показателю прошлого года. «В итоге мы выйдем на новый исторический рекорд», — цитирует его РБК.

Добавим, прошлый рекорд был установлен в 2014 году. Тогда пассажиропоток Пулково составил 14,2 млн человек. По итогам первых двух месяцев 2017 года пассажиропоток составил, по предварительным оценкам, 1,9 млн человек. Это на треть (29%) больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом пассажиропоток на внутренних рейсах вырос на 26%, на международных — на 36%.