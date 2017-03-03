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03.03.17 / 15:04 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«Пулково» запустит новые рейсы в Италию и Грецию

А также в российские города

Аэропорт_Пулково_1 (17) пулковоАэропорт Пулково в период весенне-летней навигации 2017 года запустит новые рейсы в российские и зарубежные города. Об этом в «ООО Воздушные ворота Северной столицы» сообщили в пятницу.

Петербуржцы смогут летать в итальянскую Катанию на самолетах компании Alitalia, а авиаперевозчик Ellinair начнет полеты из Петербурга в греческую Кавалу. Кроме того, «Уральские авиалинии» в мае приступят к выполнению регулярных рейсов в грузинский Кутаиси.

Возобновятся перелеты в Шанхай, Загреб и Белград, открытые из Пулково летом прошлого года. Также будут выполняться традиционные сезонные рейсы в города Греции, Сеул, Брюссель и другие.

Многие перевозчики планируют увеличить частоту полетов на существующих направлениях. KLM начнет летать в Амстердам 14 раз в неделю, а не семь. Finnair увеличит число полетов в Хельсинки с 14 до 20 в неделю. Некоторые авиакомпании начнут летать в новых для себя направлениях. UTair откроют рейсы в Самару и Минеральные Воды, S7 – в Брянск, Калининград и Берлин, «Нордавиа» – в Волгоград, Воронеж, Казань, «ВИМ-Авиа» – по ряду азиатских и российских направлений.

Авиакомпания «Россия» возобновит рейсы в турецкие Стамбул и Анталью. Также она увеличит количество рейсов в Барселону, Бургас, Варну, Вену, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен и Рим.

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