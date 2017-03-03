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03.03.17 / 22:38 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: РФ может экспортировать часть госзапасов зерна

Чтобы освободить хранилища к новому урожаю

Власти РФ изучают возможность экспорта части зерна из государственных запасов. Об этом СМИ в пятницу сообщил источник.

По словам источника, Минсельхоз хочет получить разрешение экспортировать зерно из государственных запасов. Объем зерновых может составить до 4 млн тонн. Рассматриваемый минсельхозом вариант экспорта связан с нехваткой места в хранилищах к новому урожайному сезону.

Напомним, Министерство сельского хозяйства ежегодно закупает на внутреннем рынке пшеницу, рожь и ячмень для пополнения экстренных запасов. В минувшем году министерство уменьшило закупки в связи с недостаточным количеством пространства для хранения. В 2016 году Россия собрала 120,7 млн тонн урожая зерна.

По материалам: reuters.com
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