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03.03.17 / 14:26 Новости / Россия и мир / Финансы

Суд принял отказ «Роснефти» от иска к «Транснефти»

Из-за спора о транспортировке нефти

"Роснефть" "Транснефть"

Фото АБН

Арбитражный суд Москвы принял отказ «Роснефти» от иска к «Транснефти». Заседание прошло в пятницу.

Производство по делу также решили прекратить. С «Транснефти» сняли запреты на отказ и сокращение по транспортировке энергоносителя от «Роснефти». Ограничения действовали с конца 2016 года.

Напомним, «Роснефть» заподозрила «Транснефть» в незаконном обогащении. «Роснефть» заявила, что «Транснефть» могла забрать порядка 0,7 млн тонн нефти «Роснефти» из трубопроводов. Это объем, сопоставимый с небольшим месторождением. «Роснефть» требовала пересмотреть нормативы «Транснефти» и вернуть часть энергоносителя.

По материалам: tass.ru
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