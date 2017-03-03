Суд принял отказ «Роснефти» от иска к «Транснефти» Из-за спора о транспортировке нефти

Арбитражный суд Москвы принял отказ «Роснефти» от иска к «Транснефти». Заседание прошло в пятницу.

Производство по делу также решили прекратить. С «Транснефти» сняли запреты на отказ и сокращение по транспортировке энергоносителя от «Роснефти». Ограничения действовали с конца 2016 года.

Напомним, «Роснефть» заподозрила «Транснефть» в незаконном обогащении. «Роснефть» заявила, что «Транснефть» могла забрать порядка 0,7 млн тонн нефти «Роснефти» из трубопроводов. Это объем, сопоставимый с небольшим месторождением. «Роснефть» требовала пересмотреть нормативы «Транснефти» и вернуть часть энергоносителя.