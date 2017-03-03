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03.03.17 / 19:36 Новости / Россия и мир

«Ростелеком» утвердил в должности президента компании Осеевского

Подписали пятилетний контракт

Совет директоров «Ростелекома» утвердил в должности президента компании Михаила Осеевского. Об этом в пятницу сообщили в компании.

С Осеевским подписали пятилетний контракт. Председатель совета директоров Сергей Иванов пожелал Осеевскому удачной работы.

Предшественником Осеевского был Сергей Калугин. Он занимал этот пост с 2013 года.

Осеевский раньше работал в Смольном, был вице-губернатором города. После этого он работал замминистра экономического развития, а на новое назначение перешел с поста заместителя председателя правления банка ВТБ.

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