«Ростелеком» утвердил в должности президента компании Осеевского

Совет директоров «Ростелекома» утвердил в должности президента компании Михаила Осеевского. Об этом в пятницу сообщили в компании.
С Осеевским подписали пятилетний контракт. Председатель совета директоров Сергей Иванов пожелал Осеевскому удачной работы.
Предшественником Осеевского был Сергей Калугин. Он занимал этот пост с 2013 года.
Осеевский раньше работал в Смольном, был вице-губернатором города. После этого он работал замминистра экономического развития, а на новое назначение перешел с поста заместителя председателя правления банка ВТБ.