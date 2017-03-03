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03.03.17 / 21:49 Новости / Россия и мир

«Ростелеком» выкупит оставшуюся долю в SafeData

Стоимость сделки составит 2,255 млрд рублей

Фото: tvrain.ru

Фото: tvrain.ru

«Ростелеком» выкупит Оставшуюся долю в ГК SafeData. Об этом компания сообщила в пятницу.

Совет директоров ПАО «Ростелеком» одобрил сделку по выкупу оставшейся доли в группе компаний SafeData. В результате выкупа оставшихся  49,9% «Ростелеком» станет владельцем 100% группы SafeData. Стоимость сделки составит 2,255 млрд рублей.

Представитель компании сообщила, что бизнес дата-центров стал для них одним из основных и наиболее значимых. В «Ростелекоме» видят огромный потенциал своем приобретении, которое, по словам представителя, сможет обеспечить большую гибкость и преимущества в конкуренции при исполнении крупных проектов.

Напомним, SafeData – ведущая компания в сфере услуг дата-центров, доставки контента и точек обмена трафиком. ПАО «Ростелеком» вошло в капитал SafeData в 2015 году. Тогда компания выкупила долю в 50,1%  с возможностью выкупа оставшейся части.

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