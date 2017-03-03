«Ростелеком» выкупит оставшуюся долю в SafeData Стоимость сделки составит 2,255 млрд рублей

«Ростелеком» выкупит Оставшуюся долю в ГК SafeData. Об этом компания сообщила в пятницу.

Совет директоров ПАО «Ростелеком» одобрил сделку по выкупу оставшейся доли в группе компаний SafeData. В результате выкупа оставшихся 49,9% «Ростелеком» станет владельцем 100% группы SafeData. Стоимость сделки составит 2,255 млрд рублей.

Представитель компании сообщила, что бизнес дата-центров стал для них одним из основных и наиболее значимых. В «Ростелекоме» видят огромный потенциал своем приобретении, которое, по словам представителя, сможет обеспечить большую гибкость и преимущества в конкуренции при исполнении крупных проектов.

Напомним, SafeData – ведущая компания в сфере услуг дата-центров, доставки контента и точек обмена трафиком. ПАО «Ростелеком» вошло в капитал SafeData в 2015 году. Тогда компания выкупила долю в 50,1% с возможностью выкупа оставшейся части.