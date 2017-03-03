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03.03.17 / 15:44 Новости / Петербург и Ленобласть / Рынки

Рынок рекламы в Петербурге вырос на 15% в 2016 году

До 25,26 млрд рублей

Реклама в центре СПБ фото с сайта paperpaper.ru рынок рекламыВ 2016 году рынок рекламы в Петербурге вырос на 15%. Об этом сообщили эксперты Северо-Западного представительства Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) в ходе круглого стола «Рекламный рынок Петербурга: итоги и прогнозы».

За прошлый год было продано рекламы на 25,26 млрд рублей, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на материалы круглого стола. По словам Елены Пирожковой, директора по рекламе ЗАО «АЖУР-Медиа», самые высокие темпы роста показали продажи рекламы в интернете — они выросли на 28,6% и составили 12,3 млрд рублей. В 2015 году они выросли на +7%.

Реклама на радио выросла 15% до 1,47 млрд рублей. Телевизионная реклама выросла в прошлом году на 13% до 4,5 млрд рублей. При этом,отметили эксперты, 70% роста обеспечили федеральные рекламодатели.

Объем продажи наружной рекламы вырос на 3% до 3,7 млрд рублей. По мнению экспертов, такие низкие темпы объясняются введением ГОСТ в размещении наружной рекламы.

Напомним, в начале марта глава комитета по печати Сергей Серезлеев заявил, что на улицах Петербурга демонтировали более 1000 рекламных конструкций. По его словам, в ближайшее время с улиц исчезнут еще 1000 афиш и щитов, оказавшихся вне закона.

По материалам: fontanka.ru
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