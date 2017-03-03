Сбербанк запустил новую линейку премиальных кредитных карт С пониженными процентными ставками и повышенными бонусами

Сбербанк запустил новую линейку премиальных кредитных карт. Об этом в пятницу сообщили в банке.

В линейке три продукта: Visa Signature и World MasterCard Black Edition с повышенным начислением бонусов «Спасибо», а также Visa Signature Аэрофлот с начислением двух миль за каждые 60 рублей. По картам новой линейки Сбербанк установил сниженные процентные ставки на 4-8% по сравнению с существующим предложением банка.

Ставки по новым картам составляют 21,9% для клиентов с предодобренным предложением и 25,9% без него. Также по новым картам Сбербанк в пять раз увеличил кредитный лимит – максимально возможный составляет 3 млн. рублей. Льготный период составляет 50 дней.

Отметим, лимит для карт Сбербанка вне новой линейки – 600 тыс. рублей. Для оформления новых кредитных карт не нужно оформлять пакет услуг, нет требования по поддержанию минимальной суммы остатков на счетах/вкладах или по минимальному безналичному обороту.