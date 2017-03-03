Все новости

03.03.17 / 15:39 Новости / Россия и мир / Спорт

РФС: Сборная России проведет сбор в Австрии перед Кубком Конфедераций

Проведут контрольную игру с европейской сборной

Сборная России АвстрияСборная России по футболу проведет сбор в Австрии перед Кубком Конфедераций. Об этом АБН сообщили представители российского футбольного союза в пятницу.

Как рассказали футбольные чиновники, подопечные Черчесова будут тренироваться в Нойштифте возле Инсбрука с 26 мая по 5 июня этого года. В рамках сборов команда сыграет с одной из европейских стран, вторую контрольную игру футболисты проведут уже после возвращения в Россию.

Отметим, в марте сборная России проведет две товарищеские встречи в рамках подготовки к Кубку Конфедераций и домашнему чемпионату мира. 24 марта россияне сыграют с ивуарийцами в Краснодаре, а 28 марта – с бельгийцами в Сочи. Стоимость билетов на стадион «Краснодар» варьируется от 250 до 5000 рублей, а на «Фишт» — от 400 до 5000 рублей.

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017