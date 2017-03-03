РФС: Сборная России проведет сбор в Австрии перед Кубком Конфедераций Проведут контрольную игру с европейской сборной

Сборная России по футболу проведет сбор в Австрии перед Кубком Конфедераций. Об этом АБН сообщили представители российского футбольного союза в пятницу.

Как рассказали футбольные чиновники, подопечные Черчесова будут тренироваться в Нойштифте возле Инсбрука с 26 мая по 5 июня этого года. В рамках сборов команда сыграет с одной из европейских стран, вторую контрольную игру футболисты проведут уже после возвращения в Россию.

Отметим, в марте сборная России проведет две товарищеские встречи в рамках подготовки к Кубку Конфедераций и домашнему чемпионату мира. 24 марта россияне сыграют с ивуарийцами в Краснодаре, а 28 марта – с бельгийцами в Сочи. Стоимость билетов на стадион «Краснодар» варьируется от 250 до 5000 рублей, а на «Фишт» — от 400 до 5000 рублей.