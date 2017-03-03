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03.03.17 / 17:10 Новости / Общество / Россия и мир

Суд продлил арест лидеру группы «Шалтай-Болтай»

До 8 мая

шалтай-болтай арест

Фото nevnov.ru

Лефортовский суд Москвы продлил арест лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву. Такое решение суд принял в пятницу.

Арест Аникеева пролонгировали до 8 мая. Заседание суда прошло в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится охраняемая законом тайна.

Отметим, Аникеева арестовали в ноябре прошлого года. Позже правоохранительные органы также задержали по делу группы «Шалтай-Болтай» Константина Теплякова и Александра Филинова. Группу подозревают во взломе аккаунтов и перехвате чиновников высокопоставленных чиновник и крупных компаний.

По материалам: interfax.ru
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