Все новости

03.03.17 / 07:33 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: Китай ограничит турпоток в Южную Корею из-за размещения там американкой ПРО

флаг китай россияКитай ввел ограничение на посещение туристами Южной Кореи из-за размещении там американской ПРО. Это произошло в пятницу.

В четверг правительство Китая запретило продавать туры в Южную Корею крупным туристическим агентствам. По данным источника в Корейской туристической организации, ограничение турпотока может нанести огромный ущерб экономике Кореи, Он сообщил, что ущерб может достичь $9,63 млрд. Оппозиционная корейская партия заявила, что Китай может зайти слишком далеко в ответных мерах.

Напомним, США установит систему ПРО в Южной Корее. Комплекс ПРО THAAD доставят в Сеул не позднее середины лета. Вашингтон аргументирует такой шаг необходимостью сдерживания КНДР. Россия и Китай выступают категорически против, считая это угрозой для своих территорий.

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017