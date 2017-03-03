СМИ: Китай ограничит турпоток в Южную Корею из-за размещения там американкой ПРО

Китай ввел ограничение на посещение туристами Южной Кореи из-за размещении там американской ПРО. Это произошло в пятницу.

В четверг правительство Китая запретило продавать туры в Южную Корею крупным туристическим агентствам. По данным источника в Корейской туристической организации, ограничение турпотока может нанести огромный ущерб экономике Кореи, Он сообщил, что ущерб может достичь $9,63 млрд. Оппозиционная корейская партия заявила, что Китай может зайти слишком далеко в ответных мерах.

Напомним, США установит систему ПРО в Южной Корее. Комплекс ПРО THAAD доставят в Сеул не позднее середины лета. Вашингтон аргументирует такой шаг необходимостью сдерживания КНДР. Россия и Китай выступают категорически против, считая это угрозой для своих территорий.