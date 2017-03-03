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03.03.17 / 17:16 Новости / Россия и мир

«Свидетелей Иеговы» в Геленджике оштрафовали на 100 тыс. рублей

Из-за материалов, признанных судом экстремистскими

Свидетели Иеговы книги2В Геленджике на 100 тыс. рублей оштрафовали религиозную организацию «Свидетели Иеговы». Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

В ведомстве отметили, что у «Свидетелей Иеговы» были обнаружены книги и брошюры, признанные судом экстремистскими. Кроме того, у религиозной организации обнаружены карты участков Геленджика с указанием адресов доставки материалов.

Напомним, в конце 2015 года Выборгская таможня задержала 100 синодальных книг «Свидетелей Иеговы». Их перевозили в РФ из Финляндии. Таможня приняла такое решение о задержании из-за того, что организация не предоставила доказательств о том, что книги не запрещены к ввозу на основании закона о противодействии экстремизму. Кроме того, в прошлом году «Свидетели Иеговы» в Белгороде, Старом Осколе и Элисте были ликвидированы за экстремизм.

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