Все новости

03.03.17 / 17:46 Новости / Петербург и Ленобласть

Компании из Петербурга возглавили топ российских застройщиков жилья

В первую десятку вошли три петербургских застройщика

триумф парк дома недвижимость строительство застройщиковРейтинг застройщиков жилья из России возглавили компании из Петербурга. Он был опубликован на сайте Единого реестра застройщиков в пятницу. 

Первое место заняла Setl Group. Согласно данным реестра, компания ввела в эксплуатацию 980 тыс. кв. м недвижимости. На втором месте — Группа ЛСР. Она ввела в эксплуатацию 757 тыс. кв.м.

Тройку замыкает ГК АБСОЛЮТ — московская компания, которая ввела 562 тыс. кв.м. недвижимости. Еще одна петербургская компания, ГК Эталон, заняла пятое место в рейтинге с 557 тыс. кв. м. ввода.

 

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017