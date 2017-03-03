Компании из Петербурга возглавили топ российских застройщиков жилья В первую десятку вошли три петербургских застройщика

Рейтинг застройщиков жилья из России возглавили компании из Петербурга. Он был опубликован на сайте Единого реестра застройщиков в пятницу.

Первое место заняла Setl Group. Согласно данным реестра, компания ввела в эксплуатацию 980 тыс. кв. м недвижимости. На втором месте — Группа ЛСР. Она ввела в эксплуатацию 757 тыс. кв.м.

Тройку замыкает ГК АБСОЛЮТ — московская компания, которая ввела 562 тыс. кв.м. недвижимости. Еще одна петербургская компания, ГК Эталон, заняла пятое место в рейтинге с 557 тыс. кв. м. ввода.