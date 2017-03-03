Торги на Московской бирже открылись в минусе ММВБ - 2046,61 РТС - 1095,91

Торги на московской бирже в пятницу открылись в минусе. Индекс составил 2046,61 пункта. РТС снизился до 1095,91 пункта.

Ведущий аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова указывает, что инвесторы на глобальных рынках осторожничают в преддверии выступления главы ФРС США в Чикаго. Они ожидают услышать комментарии по поводу монетарной политики, отмечает аналитик.

По словам Сосновой, настрой игроков на отечественном фондовом рынке в целом остается немного подавленным. По ее прогнозу, индексы ММВБ и РТС постараются консолидироваться неподалеку от отметок 2050 пунктов и 1100 пунктов соответственно. Курс доллара США составит 58.5-59 рублей/$.