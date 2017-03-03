Трамп назвал сенатора-демократа лицемером Из-за фотографии сенатора с Путиным

Трамп назвал сенатора-демократа Чарльза Шумера лицемером. Американский президент написал об этом в пятницу в своем Twitter.

Президент Америки назвал лидера демократов в Сенате конгресса США Чарльза Шумера лицемером. Поводом послужила фотография Шумера с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп заявил, что Белый дом должен начать расследование связей Шумера с Россией и Путиным.

Ранее Чарльз Шумер требовал от Минюста назначить специального прокурора по делу о связях предвыборного штаба Трампа с Россией. Представители демократической партии США многократно обвиняли Трампа и его людей в неофициальных контактах с Россией. В феврале из-за подобных разбирательств ушел в отставку экс-советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн. В Москве эти обвинения назвали беспочвенными.