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03.03.17 / 23:00 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп назвал сенатора-демократа лицемером

Из-за фотографии сенатора с Путиным

Дональд ТрампТрамп назвал сенатора-демократа Чарльза Шумера лицемером. Американский президент написал об этом в пятницу в своем Twitter.

Президент Америки назвал лидера демократов в Сенате конгресса США Чарльза Шумера лицемером. Поводом послужила фотография Шумера с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп заявил, что Белый дом должен начать расследование связей Шумера с Россией и Путиным.

Ранее Чарльз Шумер требовал от Минюста назначить специального прокурора по делу о связях предвыборного штаба Трампа с Россией. Представители демократической партии США многократно обвиняли Трампа и его людей в неофициальных контактах с Россией. В феврале из-за подобных разбирательств ушел в отставку экс-советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн. В Москве эти обвинения назвали беспочвенными.

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