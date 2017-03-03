УАЗ намерен увеличить экспорт на 30% В течение трех лет

Ульяновский автозавод (УАЗ) намерен увеличить объем экспорта своей продукции на 30% в течение трех лет. Об этом в пятницу сообщил директор по экспорту УАЗа Андрей Дорофеев.

По его словам, автопроизводитель намерен экспортировать до 20 тыс. машин в ближайший год. Рост экспорта предполагается достичь за счет выхода на новые рынки Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Напомним, по итогам прошлого года УАЗ увеличил продажи на 1%. Предприятие заняло девятое место по объему продаж новых автомобилей в России. Рыночная доля бренда УАЗ выросла до 3,4%.