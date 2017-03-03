Uber согласилась зарегистрировать беспилотные авто в Калифорнии Согласно требованиям

Uber зарегистрирует беспилотные автомобили в Калифорнии. Об в компании рассказали в пятницу.

В настоящий момент Uber имеет только пять разрешений на эксплуатацию беспилотников. Эти автомобили могут передвигаться по дорогам штата только под управлением водителя.

Компания начала работать в Калифорнии в прошлом году, однако администрация штата предписала прекратить испытания беспилотных автомобилей без специального разрешения. Uber отказался регистрировать авто как беспилотные, аргументировав это тем, что за рулем каждого авто даже в беспилотном режиме всегда находился водитель. Позже власти отозвали регистрацию всех беспилотников Uber, а компания остановила их испытания. Часть машин компания направила в Аризону.