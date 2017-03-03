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03.03.17 / 11:58 Новости / Общество / Россия и мир

Uber согласилась зарегистрировать беспилотные авто в Калифорнии

Согласно требованиям

Uber беспилотные автоUber зарегистрирует беспилотные автомобили в Калифорнии. Об в компании рассказали в пятницу.

В настоящий момент Uber имеет только пять разрешений на эксплуатацию беспилотников. Эти автомобили могут передвигаться по дорогам штата только под управлением водителя.

Компания начала работать в Калифорнии в прошлом году, однако администрация штата предписала прекратить испытания беспилотных автомобилей без специального разрешения. Uber отказался регистрировать авто как беспилотные, аргументировав это тем, что за рулем каждого авто даже в беспилотном режиме всегда находился водитель. Позже власти отозвали регистрацию всех беспилотников Uber, а компания остановила их испытания. Часть машин компания направила в Аризону.

По материалам: theverge.com
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