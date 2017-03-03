Все новости

03.03.17 / 14:10 Новости / Россия и мир

В Великобритании открыли предзаказы на «умные презервативы»

Устройство стоит около $79

Фото АБН

Фото АБН

В  Великобритании открыли предзаказы на умные презервативы i. Con. Об этом сообщает в пятницу cnet.com.

Несмотря на то, что разработчики сами называют свое устройство «первым в мире умным презервативом», оно представляет из себя кольцо, которое нужно надевать поверх обычного средства контрацепции. i.Con синхронизируется с устройствами на базе iOS и способен измерять скорость фрикций, количество сожженных во время секса калорий и количество половых партнеров. Кроме того,  устройство способно фиксировать заражение венерическими заболеваниями , такими как сифилис и хламидиоз.

Все данные, по словам разработчиков «умного презерватива», хранятся анонимно. Стоимость устройства составляет около $74.

По материалам: CNet.com
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017