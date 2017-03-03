В Великобритании открыли предзаказы на «умные презервативы» Устройство стоит около $79

В Великобритании открыли предзаказы на умные презервативы i. Con. Об этом сообщает в пятницу cnet.com.

Несмотря на то, что разработчики сами называют свое устройство «первым в мире умным презервативом», оно представляет из себя кольцо, которое нужно надевать поверх обычного средства контрацепции. i.Con синхронизируется с устройствами на базе iOS и способен измерять скорость фрикций, количество сожженных во время секса калорий и количество половых партнеров. Кроме того, устройство способно фиксировать заражение венерическими заболеваниями , такими как сифилис и хламидиоз.

Все данные, по словам разработчиков «умного презерватива», хранятся анонимно. Стоимость устройства составляет около $74.