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03.03.17 / 16:28 Новости / Петербург и Ленобласть

Управляющие компании с долей города остановили рост задолженности за электричество

Более того, долг стал меньше на 1,5 млн. рублей

«МРСК Северо-Запада» уплатила управляющие компании

Фото: nb.kz

Управляющие компании Петербурга с долей города остановили рост задолженности за электроэнергию в 2016 году. Об этом сообщили в пятницу в администрации вице-губернатора Николая Бондаренко.

Кроме того, их долг в целом по городу снизился на 1,5 млн. рублей. «Это очень хороший результат», — сказал заместитель генерального директора АО «Петербургская сбытовая компания» Сергей Самойлов. Отмечается, что за аналогичный период 2015 года долг вырос на 81,9 млн. руб. (или 21,5%).

АО «Петербургская сбытовая компания» и управляющие компании подписали соглашения по реструктуризации и погашению задолженности. Документы были согласованы администрациями районов.

«Другими словами, проводилась детальная сверка объемов потребленной электрической энергии, выставленных счетов, поступивших денежных средств, перечисленных денежных средств и имеющейся задолженности управляющих организаций перед АО «Петербургская сбытовая компания»», — пояснил Бондаренко. Он отметил, что ситуация с частными компаниями по-прежнему остается тревожной. В частности, управляющие компании группы «Проминвест» задолжали городу 76,5 млн.рублей.

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