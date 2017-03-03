УВЗ выплатил основной долг перед «Альфа-банком» Сумму не называют

«Уралвагонзавод» (УВЗ) выплатил основной долг перед «Альфа-банком». Об этом в банке сообщили в пятницу.

Дочерние структуры УВЗ погасили основной долг. Задолженность ликвидирована в полном объеме. Сумму задолженности не уточнили.

Напомним, «Альфа-банк» неоднократно угрожал УВЗ банкротством. Но осенью компании заключили мировое соглашение по задолженностям предприятий «ЧТЗ-Уралтрак» и «Уралтрансмаш». Деньги на погашение долга выделил «Газпромбанк» кредитом на пять лет под госгарантии. УВЗ перешел в декабре 2016 года под управление «Ростеха».